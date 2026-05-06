Шпанскиот премиер Санчез повика на заштита на МКС и ОН, како и на нивните активности за запирање на геноцидот во Газа

Шпанскиот премиер Педро Санчез денес ја повика Европската комисија да преземе чекори за заштита на независноста на Меѓународниот кривичен суд (МКС) и на Обединетите нации (ОН), како и на нивните активности за запирање на геноцидот во Газа, пренесува Анадолу.

„Бараме од Комисијата да го активира Инструментот против принуда за да ги заштити независноста на Меѓународниот кривичен суд и Обединетите нации и нивните активности за запирање на геноцидот во Газа“, напиша Санчез на американската компанија за социјални медиуми Х.

Тој наведе дека Шпанија „нема да гледа на другата страна“ и предупреди дека санкционирањето на оние што ја бранат меѓународната правда го става во ризик системот на човекови права.

ЕУ не може да остане набљудувач „пред лицето на овој прогон“, додаде тој.

Израелската армија уби повеќе од 72.600 луѓе, од кои повеќето жени и деца, а повреди над 172.000 во смртоносните напади врз Газа од октомври 2023 година, според Министерството за здравство во Газа.

И покрај прекинот на огнот што е на сила од минатиот октомври, Израел одбива да дозволи влез на договорените количини хуманитарна помош во енклавата, каде што околу 2,4 милиони Палестинци, вклучително и 1,5 милиони раселени лица, се соочуваат со тешки хуманитарни услови.