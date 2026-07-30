- Санчез истакна дека реакцијата на шумските пожари што зафатиле големи делови од земјата била „мошне успешна и ефикасна“

Шпанскиот премиер прогласи крај на вонредната состојба поради шумските пожари во Авила и Мадрид - Санчез истакна дека реакцијата на шумските пожари што зафатиле големи делови од земјата била „мошне успешна и ефикасна“

Шпанскиот премиер Педро Санчез денес прогласи крај на вонредната состојба што беше воведена поради масовните шумски пожари во Авила и Мадрид, јавува Анадолу.

Говорејќи од Напредниот команден центар во Авила, Санчез го објави завршувањето на вонредната состојба во Авила и Мадрид, наведувајќи дека ситуацијата е спуштена на оперативно ниво 2, пренесува „Ел Паис“.

Тој истакна дека реакцијата на шумските пожари што зафатиле големи делови од земјата била „мошне успешна и ефикасна“.

И покрај тоа што пожарите во Авила и Мадрид се стабилизирани, денес продолжуваат напорите за нивно целосно ставање под контрола, заедно со уште еден стабилизиран пожар во Толедо, со цел да се спречи ново разгорување додека земјата се подготвува за нов топлотен бран.