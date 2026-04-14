- „Советот на министри денес ќе го одобри Кралскиот декрет со кој започнува вонреден процес за регулирање на статусот на мигрантите во нашата земја“

Шпанија ќе им додели легален статус на речиси половина милион нерегуларни мигранти - „Советот на министри денес ќе го одобри Кралскиот декрет со кој започнува вонреден процес за регулирање на статусот на мигрантите во нашата земја“

Шпанскиот Совет на министри денес ќе го одобри Кралскиот декрет со кој се иницира вонреден процес на регулирање на статусот на речиси половина милион мигранти во земјата, најави премиерот Педро Санчез, јавува Анадолу.

„Советот на министри денес ќе го одобри Кралскиот декрет со кој започнува вонреден процес за регулирање на статусот на мигрантите во нашата земја“, напиша Санчез на американската платформа за социјални медиуми Х.

Тој го опиша овој потег како „нормализација“, признавајќи ја реалноста на речиси половина милион луѓе, нарекувајќи го „чин на правда и неопходност“.

Нагласувајќи дека Шпанија старее, Санчез ја поврза улогата на мигрантите со фактот дека земјата е најбрзо растечка економија во Европа.

„Ниту технологијата ниту автоматизацијата сами по себе нема да го решат овој предизвик во наредните години. Патот е јасен: подобра интеграција, подобра организација и насочување на целосниот потенцијал на оние што веќе живеат меѓу нас“, рече тој.

Понатаму Санчез истакна дека правата мора да бидат придружени со обврски, нагласувајќи дека оние што се дел од секојдневниот живот на Шпанија треба да придонесуваат под еднакви услови за одржливоста и моделот на соживот на земјата.

Потврдувајќи дека миграцијата може да донесе предизвици, тој рече дека тие најдобро може да се решат токму преку процесот на регулирање на статусот на мигрантите.

„Денес имаме два пата: едниот на оние што се обидуваат да сеат страв, да ги вртат луѓето едни против други и да осудат илјадници на исклученост или патот на оние што разбираат дека миграцијата е реалност со која мора да се управува одговорно и да се претвори во заеднички просперитет“, рече Санчез.

„Шпанија секогаш го избира вториот пат. Тоа сме го правеле и претходно, а го правиме и денес“, додаде тој.