- Фестивалот Сан Фермин е традиционална прослава што трае една недела и се одржува секоја година од 6 до 14 јули, со познатото трчање со бикови секое утро од 7 до 14 јули

Шпанија: Десет повредени, две лица прободени во трката со бикови во Сан Фермин - Фестивалот Сан Фермин е традиционална прослава што трае една недела и се одржува секоја година од 6 до 14 јули, со познатото трчање со бикови секое утро од 7 до 14 јули

Десет лица се повредени, вклучително и две што се прободени од биковите, за време на последното трчање со бикови на фестивалот Сан Фермин 2026 во Памплона, јави шпанската РТВЕ, пренесува Анадолу.

Седуммина од повредените се однесени во болница.

Се наведува дека двете лица што биле прободени од биковите се во стабилна состојба.

Едниот се здобил со рана на бутот, а другиот има повреда на градите.

Другите се здобиле со модринки на нозете, рацете и главата.

Здравствените власти изјавија дека неколку учесници повредени во претходните трки со бикови остануваат во болница.

Меѓу нив е 25-годишник со повреди на грбот и коленото здобиени за време на трчањето вчера, 30-годишен маж што е прободен во саботата, 63-годишен маж со фрактура на колкот и 65-годишен маж што се здобил со пневмоторакс за време на настанот во петок.

За да се обезбеди итна медицинска помош, властите распоредија 17 станици за прва помош по должината на 875-метарската патека за трчање со биковите, вклучително и девет медицински места со персонал од лекари, медицински сестри и лица за итни интервенции, како и осум станици за поддршка со персонал од лица за итни интервенции.

Денес е последното трчање со бикови на фестивалот Сан Фермин 2026.

Биковите џандиља завршија брзо и опасно трчање, со што го завршија годинашното издание на фестивалот. Повеќе од 60 лица беа повредени за време на фестивалот, а тројца беа прободени од биковите.

Фестивалот Сан Фермин е традиционална прослава што трае една недела и се одржува секоја година од 6 до 14 јули, со познатото трчање со бикови секое утро од 7 до 14 јули.