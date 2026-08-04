- Просечната температура во јуни и јули била за речиси 3 Целзиусови степени над нормалата, а екстремните горештини придонесоа за разорни шумски пожари, соопшти министерката за животна средина Сара Агесен

Шпанија го бележи најжешкиот и најсувиот почеток на летото откако се води евиденција - Просечната температура во јуни и јули била за речиси 3 Целзиусови степени над нормалата, а екстремните горештини придонесоа за разорни шумски пожари, соопшти министерката за животна средина Сара Агесен

Шпанија го забележа најжешкиот и најсувиот почеток на летото откако се води евиденција, при што просечната температура во јуни и јули била за речиси 3 Целзиусови степени над нормалата, а количината врнежи достигнала најниско ниво од почетокот на мерењата, соопшти денес министерката за животна средина Сара Агесен, јавува Анадолу.

Повикувајќи се на податоците од Шпанската метеоролошка агенција, Агесен изјави дека јуни и јули биле за 2,9 Целзиусови степени потопли од просекот за периодот 1991-2020 година, надминувајќи го претходниот рекорд за повеќе од 0,7 степени.

Таа додаде дека Шпанија го доживеала и најсувиот период јуни–јули откако започнало водењето евиденција во 1961 година, со значително помал број бури од вообичаено.

„Девет од десетте најтопли периоди јуни-јули се забележани во 21 век, а петте најжешки се регистрирани од 2015 година наваму“, напиша Агесен на социјалната мрежа Блускај.

Екстремните временски услови придонесоа за една од најтешките сезони на шумски пожари во Шпанија во последните години.

Земјата во јули го регистрираше најголемиот шумски пожар во својата историја, при што за пет дена изгореа повеќе од 50.000 хектари во централната покраина Авила. Во исто време поради пожарите во Авила, Мадрид и Толедо околу 90.000 луѓе беа принудени да се евакуираат или да останат во своите домови поради опасниот чад.

Претходно во текот на месецот во шумскиот пожар во јужната покраина Алмерија загинаа 14 лица.

Шпанија, како и поголем дел од Јужна Европа, во последните години се соочува со сѐ почести и поинтензивни топлотни бранови, а овој тренд научниците го поврзуваат со климатските промени. Зголемените температури и продолжените суши дополнително го зголемуваат ризикот од шумски пожари низ медитеранскиот регион.

Агесен повика на обединет политички одговор на климатската криза, апелирајќи до властите да ја зајакнат координацијата и истовремено да се справуваат со нејзините основни причини.

