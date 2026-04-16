Шефот на француската дипломатија повика на дијалог на високо ниво меѓу Израел и Либан за прекин на огнот - „Ова е единствен можен начин да се зацврсти прекинот на огнот и да се решат споровите меѓу Израел и Либан што траат со децении“

Францускиот министер за надворешни работи Жан-Ноел Баро денес повика на дијалог на високо ниво меѓу Израел и Либан како единствен можен начин за спроведување на прекин на огнот, пренесува Анадолу.

Говорејќи за телевизијата БФМ ТВ, Баро го истакна значењето на „дијалогот на високо ниво меѓу Израел и Либан“.

„Ова е единствен можен начин да се зацврсти прекинот на огнот и да се решат споровите меѓу Израел и Либан што траат со децении“, изјави тој.

Израел ги продолжи нападите врз Јужен Либан по прекуграничниот напад на Хезболах на 2 март и покрај договорот за прекин на огнот од ноември 2024 година.

Либанските здравствени власти соопштија дека повеќе од 2.000 луѓе се убиени, а над еден милион се раселени од март досега.

Нагласувајќи ја потребата Либан да биде вклучен во прекинот на огнот во претстојните разговори меѓу САД и Иран за завршување на војната на Блискиот Исток, Баро предупреди дека земјата „не смее да стане жртвено јагне на регионалните динамики или војните што не ги избрала“.

„Уништувањето на Либан не го елиминира Хезболах. Напротив, тоа го засилува“, истакна тој.

Баро го повтори и повикот на Франција за „целосно отворање“ на Ормускиот Теснец и почитување на „заедничките добра на човештвото“.

„Од суштинско значење се слободното пловење и поморската безбедност во меѓународните води – кои се заеднички добра на човештвото – да бидат зачувани насекаде и под сите околности“, рече тој.

Францускиот министер, исто така, ја истакна потребата за обновување на пловидбата: „Не само за да се ограничи влијанието на војната врз глобалната економија, туку и за да се избегне поставување опасен преседан.“

Американскиот претседател Доналд Трамп најави поморска блокада на Ормускиот Теснец што стапи на сила во понеделникот во 14 часот по Гринич.

Блокадата е воведена откако Вашингтон и Техеран не успеаја да постигнат договор во главниот град на Пакистан за време на викендот, во рамките на пошироките напори за завршување на американско-израелската офанзива врз Иран, во која од 28 февруари досега загинаа повеќе од 1.400 луѓе. Преговорите следуваа откако беше постигнат двонеделниот прекин на огнот.