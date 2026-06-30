- Тедрос додаде дека СЗО ја координира работата на здравствениот сектор со партнерите преку проширување на центрите за лекување на колера...

Шефот на СЗО објави епидемија на колера во суданската држава Западен Кордофан - Тедрос додаде дека СЗО ја координира работата на здравствениот сектор со партнерите преку проширување на центрите за лекување на колера...

Шефот на Светската здравствена организација (СЗО), Тедрос Аданом Гебрејесус, објави состојба на епидемија на колера во суданската држава Западен Кордофан, јавува Анадолу.

„Судан прогласи епидемија на колера во државата Западен Кордофан. Од 20 јуни Министерството за здравство на земјата пријави 838 сомнителни случаи на колера, седум потврдени случаи и 117 смртни случаи“, напиша Тедрос на американската платформа за социјални медиуми X.

Тој истакна дека епидемијата се случува во услови на постојани „прекини на здравствените услуги предизвикани од конфликтот“.

„Раселувањето на населението го отежнува пристапот до основна здравствена заштита уште повеќе. Во исто време, несигурноста и ограничувањата на пристапот до подрачјето продолжуваат да го одложуваат распоредувањето на тимовите и испораката на медицински материјали и хуманитарна помош“, рече тој.

Тедрос додаде дека СЗО ја координира работата на здравствениот сектор со партнерите преку проширување на центрите за лекување на колера и точките за рехидратација, обезбедување комплети за колера, поставување станици за миење раце, обука за хлоринатори, промотори на хигиена и здравствени работници и поддршка на здравствената едукација во заедницата.