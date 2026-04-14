Шефот на руската дипломатија во Пекинг на разговори за Украина и Блискиот Исток

Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров денес пристигна во официјална посета на Пекинг, во време на зголемени тензии меѓу Соединетите Американски Држави (САД) и Иран, по неуспешните преговори во Исламабад во текот на викендот, јавува Анадолу.

Пристигнувањето на Лавров во главниот град на Кина беше објавено од руското Министерство за надворешни работи, кое во соопштението вчера наведе дека тој ќе одржи разговори со кинескиот колега Ванг Ји.

Се наведува дека Лавров и Ванг Ји ќе разговараат за широк спектар прашања поврзани со билатералната соработка, перспективите за контакти на различни нивоа и соработката на меѓународната сцена, со фокус на заедничката работа во мултилатерални формати, како што се Обединетите нации, Шангајската организација за соработка и БРИКС.

„Се очекува детална размена на мислења за голем број актуелни теми и регионални прашања, вклучително и украинската криза и ситуацијата на Блискиот Исток“, се додава во соопштението.

Вашингтон и Техеран не успеаја да постигнат договор во главниот град на Пакистан во текот на викендот за време на преговорите што беа дел од пошироките напори за прекинување на американско-израелската офанзива врз Иран, во која загинаа повеќе од 3.300 луѓе од 28 февруари, пред минатата недела да се постигне договор за кревок двонеделен прекин на огнот.

Доналд Трамп подоцна најави поморска блокада на Ормускиот Теснец што стапи на сила вчера во 14 часот по Гринич.

Минатата недела Русија и Кина ја отфрлија резолуцијата за Ормускиот Теснец во Советот за безбедност на ОН.