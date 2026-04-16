- „Нашите сили максимално се подготвени за повторно започнување на борбените операции, доколку овој нов ирански режим направи лош избор и не се согласи на договор“

Шефот на Пентагон: Иран има голем интерес да го одржи прекинот на огнот, американските сили се во состојба на готовност - „Нашите сили максимално се подготвени за повторно започнување на борбените операции, доколку овој нов ирански режим направи лош избор и не се согласи на договор“

Американскиот секретар за одбрана Пит Хегсет денес изјави дека „мотивацијата“ на Иран за одржување на прекинот на огнот е „многу висока“, истовремено предупредувајќи дека американските сили остануваат во состојба на „максимална готовност“ во случај на продолжување на војната доколку Техеран го одбие договорот, јавува Анадолу.

„Нашите сили максимално се подготвени за повторно започнување на борбените операции, доколку овој нов ирански режим направи лош избор и не се согласи на договор“, изјави Хегсет за време на брифингот во Пентагон.

Тој го повика Иран да „избере мудро“, предупредувајќи го неговото воено раководство дека Вашингтон внимателно ги „набљудува“ нивните дејства.

Хегсет истакна дека иранските капацитети за команда и контрола се „сериозно нарушени“, што ја ограничува нивната способност за координирање на операциите, но забележа дека нивната „мотивација да останат во состојба на прекин на огнот е многу висока“.

„Тие разбираат дека прекршувањето на тој прекин на огнот значи почеток на воени дејства“, додаде тој.

Хегсет, исто така, нагласи дека американската морнарица го контролира сообраќајот во и надвор од Ормускиот Теснец, спроведувајќи ја блокадата со „помалку од 10%“ од поморската моќ на Америка.

Одделно, претседавачот на Здружениот штаб на вооружените сили, Ден Кејн, изјави дека блокадата се однесува на сите пловила што се движат кон или од иранските пристаништа, без оглед на тоа од која земја се, но нагласи дека тоа не претставува блокада на Ормускиот Теснец.

Овие изјави доаѓаат во време кога САД и Иран водат преговори за продолжување на двонеделниот прекин на огнот што беше објавен минатата недела, а кој истекува на 22 април.