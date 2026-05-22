Шефот на НАТО: Алијансата е на посигурен пат, помалку зависна од еден сојузник

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте денес изјави дека Алијансата е на посигурен пат, додека постепено ја намалува зависноста од еден сојузник. Оваа изјава ја даде пред почетокот на состанокот на министрите за надворешни работи на Самитот во Шведска, јавува Анадолу.

„Патеката по која се движиме, а тоа е посилна Европа и посилно НАТО, осигурува дека со текот на времето, чекор по чекор, ќе бидеме помалку зависни од само еден сојузник, како што бевме толку долго време“, изјави Руте за новинарите пред почетокот на состанокот.

Руте истакна дека оваа промена ќе им даде на САД поголем простор да се фокусираат на други приоритети, додека европските сојузници ги зголемуваат трошоците за одбрана.

„Ова е неопходно не само за да ги изедначиме нашите трошоци со оние на Соединетите Американски Држави, туку и за да бидеме сигурни дека го имаме тоа што ни е потребно за да се одбраниме од нашите противници“, додаде тој.

Шефот на НАТО, исто така, нагласи дека САД ќе продолжат да имаат клучна улога во Европа и во нуклеарната и во конвенционалната одбрана, додека Европејците преземаат поголема одговорност.

„Европејците ја слушнаа пораката кога станува збор за европските бази. Ова се билатерални обврски на европските земји со Соединетите Американски Држави, така што САД можат да ги користат овие билатерални обврски за операции што ги имаат на други места во светот“, рече тој.

Неговите изјави следуваа по неодамнешните критики од САД кон некои членки на Алијансата дека не дозволуваат нивните воени бази да се користат за време на војната во Иран.

Руте потврди дека европските сојузници го исполнуваат она што САД би можеле да го очекуваат според билатералните обврски во однос на пристапот до нивните воени бази.

Тој, исто така, укажа на напорите на европските сојузници во Ормускиот Теснец, велејќи дека тие, како европски сојузници, може да бидат максимално корисни за САД.

„Ормускиот Теснец во овој момент е блокиран, а непречената пловидба е сериозно загрозена. Така што, секако, ова е интерес и за сите сојузници, можеби не за НАТО како Алијанса, но јасно е дека каде и да можеме да помогнеме, ќе го направиме тоа“, додаде Руте.