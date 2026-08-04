- Лавров и Ал-Тани повикаа на прекин на непријателствата и продолжување на преговорите меѓу САД и Иран

Шефовите на дипломатиите на Русија и Катар разговараа за состојбата во Персискиот Залив - Лавров и Ал-Тани повикаа на прекин на непријателствата и продолжување на преговорите меѓу САД и Иран

Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров денес телефонски разговараше со катарскиот премиер и министер за надворешни работи, Мохамед бин Абдулрахман ал-Тани, за состојбата во Персискиот Залив, јавува Анадолу.

Според руското Министерство за надворешни работи, двајцата дипломати размениле мислења за состојбата на Блискиот Исток, при што посебно внимание им било посветено на тензиите поврзани со Иран и случувањата во Персискиот Залив.

„Двете страни ја нагласија важноста од итен прекин на непријателствата и што поскоро продолжување на преговарачкиот процес врз основа на Меморандумот од Исламабад, потпишан на 17 јуни“, се наведува во соопштението на Министерството, повикувајќи се на договорот меѓу САД и Иран, чие спроведување подоцна беше суспендирано.

Разговорот се одржа откако американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека преговорите со Иран продолжуваат, додека „Њујорк тајмс“ објави дека Иран и Оман се блиску до постигнување договор за обновување на комерцијалниот поморски сообраќај низ Ормускиот Теснец.