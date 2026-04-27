Шефовите на дипломатиите на Белгија и Австралија во посета на Кина во ек на кризата на Блискиот Исток

Riyaz Khaliq Khaliq
27 Април 2026•Ажурирај: 27 Април 2026
Шефовите на дипломатиите на Белгија и Австралија оваа недела ќе ја посетат Кина, соопшти Пекинг денес, во време на тековниот конфликт меѓу САД и Иран што ги погоди глобалните резерви на енергенти, јавува Анадолу.
Посетите на вицепремиерот и министер за надворешни работи на Белгија, Максим Прево и на австралиската министерка за надворешни работи Пени Вонг доаѓаат по покана на кинескиот министер за надворешни работи Ванг Ји.
Прево треба да ја посети Кина во периодот од 27 април до 1 мај, соопшти кинеското Министерство за надворешни работи.
Во посебно соопштение Министерството наведе дека е предвидено Вонг да престојува во Кина од 28 до 30 април.
Посетите на министрите за надворешни работи на Пекинг доаѓаат во време кога продолжува прекинот на огнот меѓу Вашингтон и Техеран, но без актуелен договор за крај на војната.
Конфликтот, започнат од САД и Израел на 28 февруари, ги остави азиските земји во тешка ситуација при увозот на нафта од Блискиот Исток бидејќи Техеран и Вашингтон го блокираа Ормускиот Теснец – клучен воден пат низ кој минуваат околу 20% од глобалните енергетски резерви.