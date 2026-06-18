- „Швајцарија го поздравува вчерашното потпишување на меморандумот за разбирање меѓу Соединетите Американски Држави и Иран од страна на двете земји на највисоко ниво“

Швајцарија го поздрави мировниот план меѓу САД и Иран - „Швајцарија го поздравува вчерашното потпишување на меморандумот за разбирање меѓу Соединетите Американски Држави и Иран од страна на двете земји на највисоко ниво“

Швајцарија денес го поздрави потпишувањето на меморандумот за разбирање меѓу САД и Иран, истакнувајќи дека заинтересираните страни и посредниците треба да се сретнат во одморалиштето Биргеншток утре за првични преговори, јавува Анадолу.

„Швајцарија го поздравува вчерашното потпишување на меморандумот за разбирање меѓу Соединетите Американски Држави и Иран од страна на двете земји на највисоко ниво“, се вели во соопштението на Министерството за надворешни работи.

„Потпишувањето е важен чекор кон деескалација во регионот.“

„Во моментов, планот останува САД и Иран, заедно со посредниците Пакистан, Катар и другите вклучени земји, утре да се сретнат во Биргеншток за првични преговори за спроведување на договорот“, се додава во соопштението.

Рано утринава Иран соопшти дека меморандумот за разбирање од 14 точки со САД, насочен кон ставање крај на војната, е официјално финализиран откако претседателите на двете земји го потпишаа текстот на договорот.

Портпаролот на иранското Министерство за надворешни работи, Есмаил Багаи, изјави дека меморандумот станал целосно официјален откако бил потпишан и од Техеран и од Вашингтон, според изјавите што ги пренесе полудржавната иранска новинска агенција Мехр.

Багаи рече дека договорот бил потпишан електронски и потврди дека преговорите во рамките на меморандумот ќе бидат фокусирани исклучиво на нуклеарните прашања и укинувањето на санкциите.

Тој истакна дека двете страни ќе водат разговори до 60 дена, со можност за продолжување на преговорите доколку е потребно, поради сложеноста на вклучените прашања.