- Од почетокот на израелските напади врз Газа на 8 октомври 2023 година Израел уби над 73.000 Палестинци и повреди повеќе од 173.000, покрај огромните разурнувања на 90 отсто од цивилната инфраструктура.

Четворица Палестинци загинаа, 22 се повредени во израелските напади врз Газа и покрај прекинот на огнот - Од почетокот на израелските напади врз Газа на 8 октомври 2023 година Израел уби над 73.000 Палестинци и повреди повеќе од 173.000, покрај огромните разурнувања на 90 отсто од цивилната инфраструктура.

Четворица Палестинци загинаа, а 22 се повредени во израелските напади врз Појасот Газа од раните утрински часови денес, во екот на секојдневните прекршувања на договорот за прекин на огнот што е на сила од 10 октомври 2025 година, јавува Анадолу.

Двајца Палестинци загинаа, а 16 се повредени во израелски напад врз возило во областа Ал-Маваси западно од Кан Јунис во јужниот дел на Газа, изјавија медицински извори за Анадолу.

Израелската армија, исто така, изврши напад врз возило во близина на крстосницата Ал-Матахин северно од Кан Јунис, при што не е пријавено дека има повредени лица, изјавија очевидци за Анадолу.

Израелската армија взори погоди семејна куќа во населбата Тел ал-Хава јужно од градот Газа, при што загинаа Палестинец и неговата сопруга, а шестмина се повредени, според медицинските извори.

По нападот, во погодената куќа избувнал пожар, кој подоцна бил изгаснат од екипите за цивилна заштита и локалните жители, велат сведоците.

Во израелските напади, заклучно со вчерашниот ден, загинаа 1.066 Палестинци, а 3.445 се повредени, соопшти Министерството за здравство на Газа.

Од почетокот на израелските напади врз Газа на 8 октомври 2023 година Израел уби над 73.000 Палестинци и повреди повеќе од 173.000, покрај огромните разурнувања на 90 отсто од цивилната инфраструктура.