- Локален извор за Анадолу изјави дека израелските војници го застрелале 19-годишното момче во близина на бариерата подигната на земјиштето што му припаѓа на градот, погодувајќи го во стомакот

Црвена полумесечина: Израелските сили убија млад Палестинец близу Ерусалим - Локален извор за Анадолу изјави дека израелските војници го застрелале 19-годишното момче во близина на бариерата подигната на земјиштето што му припаѓа на градот, погодувајќи го во стомакот

Деветнаесетгодишен Палестинец е смртно застрелан денес откако израелските сили отворија оган во близина на Бир Набала, северозападно од Ерусалим, соопштија палестинската Црвена полумесечина и локален извор, јавува Анадолу.

Палестинската Црвена полумесечина соопшти дека нивните екипи реагирале на дојава дека Палестинец е застрелан од израелските сили во близина на бариерата во градот Бир Набала.

Локален извор за Анадолу изјави дека израелските војници го застрелале 19-годишното момче во близина на бариерата подигната на земјиштето што му припаѓа на градот, погодувајќи го во стомакот.

Жртвата е прогласена за мртва откако екипите на брза помош пристигнале на местото на настанот, рече изворот.

Според палестинскиот владин комуникациски центар, во воените напади на Израел и нападите од израелските окупатори низ окупираниот Западен Брег од 8 октомври 2023 година, убиени се 1.179 Палестинци, повредени се речиси 13.000, а приведени се околу 24.000 луѓе.