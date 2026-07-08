„Американските напади се одговор на иранските напади врз три комерцијални брода во Ормускиот Теснец. Покажаната агресија на Иран е неоправдана, опасна и претставува јасно прекршување на прекинот на огнот“, се додава во објавата на ЦЕНТКОМ.

ЦЕНТКОМ: САД извршија напади врз Иран по нападите врз бродови во Ормускиот Теснец „Американските напади се одговор на иранските напади врз три комерцијални брода во Ормускиот Теснец. Покажаната агресија на Иран е неоправдана, опасна и претставува јасно прекршување на прекинот на огнот“, се додава во објавата на ЦЕНТКОМ.

Американската војска изврши серија напади врз Иран како одговор на наводните ирански напади врз три комерцијални брода што транзитирале низ Ормускиот Теснец, објави денес американската Централна команда (ЦЕНТКОМ), јавува Анадолу.

„Силите на Американската централна команда започнаа серија силни напади врз Иран, со цел да наметнат сериозни последици за нападите врз комерцијални бродови со цивилен екипаж во меѓународните води“, објави ЦЕНТКОМ на американската платформа за социјални медиуми Х.

„Американските напади се одговор на иранските напади врз три комерцијални брода во Ормускиот Теснец. Покажаната агресија на Иран е неоправдана, опасна и претставува јасно прекршување на прекинот на огнот“, се додава во објавата на ЦЕНТКОМ.