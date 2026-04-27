Холандските градоначалници бараат од Германија да ги прекине граничните контроли по трагичната сообраќајна несреќа

По трагичната сообраќајна несреќа со повеќе возила холандските градоначалници упатија остри критики до Германија поради континуираните гранични контроли, предупредувајќи дека овие мерки предизвикуваат несреќи, економски загуби и може да претставуваат прекршување на европското право, пренесуваат локалните медиуми, јавува Анадолу.

Еден 66-годишен маж го загуби животот во саботата кога седум возила се судрија во близина на Баберих во холандската провинција Гелдерланд, при што метежот на германските гранични пунктови се наведува како клучен фактор за несреќата.

Трагичниот настан повторно ја разгоре дебатата за контролите воведени од Берлин во 2024 година, со цел сузбивање на нелегалната миграција, објави во неделата холандскиот дневен весник „Трау“.

Градоначалникот на Најмеген, Хуберт Брулс, ги нарече несреќите „особено трагични“, нагласувајќи дека тие ги прават континуираните проверки „уште погорчливи“.

Тој побара од Германија да ја прекине мерката што ја опиша како „квазитрајна“.

„Имав одредено разбирање кога беа воведени контролите“, рече Брулс, потсетувајќи на големиот прилив на бегалци и загриженоста на јавноста во тоа време.

„Но по повеќе од една и пол година ситуацијата е многу поинаква“, додаде тој.

Тој го постави прашањето дали оваа политика сè уште е во согласност со правото на ЕУ што ја регулира Шенген-зоната.

„Прашањето што навистина треба да се постави сега е дали ова сè уште е во согласност со европското право“, рече тој, додавајќи дека правните експерти се сомневаат во валидноста.

Градоначалникот на Доетинхем, Марк Боуманс, исто така, го изрази своето незадоволство, велејќи дека е „длабоко разочаран“ што Германија не успеала да најде решенија што би ја ограничиле миграцијата без негативни ефекти.

Пограничните општини известуваат за зголемени пречки, вклучително и сообраќаен метеж, несреќи и зголемен сообраќај низ локалните села. Здружението за транспорт и логистика на Холандија проценува дека доцнењата во товарниот сообраќај веќе предизвикале загуби што изнесуваат милиони евра.

И покрај зголемените критики, Германија навести дека ќе ги задржи контролите, а следната ревизија се очекува во септември.

Властите тврдат дека политиката е ефикасна, повикувајќи се на полициските податоци што покажуваат дека 3.476 лица биле приведени поради нелегален влез во периодот меѓу септември 2024 и март 2026 година, при што на 1.730 им бил одбиен влез, а приведени се 157 лица осомничени за шверцување.

Брулс ја доведе во прашање ефикасноста на фиксните контролни гранични пунктови, сугерирајќи дека мобилните патроли подлабоко во внатрешноста би биле „поефикасни и би предизвикувале помалку пречки“.

Како претседател на мрежата „Еврорегио Рајна-Вал“, тој најави дека ќе се залага за зголемување на притисокот врз Берлин.