- Автомобилите се забранети во историскиот центар, превозот се потпира целосно на мали чамци, велосипеди и пешачки патеки, што го зачувува традиционалниот карактер на селото старо со векови

„Холандска Венеција“ ги воодушевува посетителите со каналите и историскиот шарм - Автомобилите се забранети во историскиот центар, превозот се потпира целосно на мали чамци, велосипеди и пешачки патеки, што го зачувува традиционалниот карактер на селото старо со векови

Селото Гитхорн во Холандија, кое поради сличноста со италијанскиот град Венеција често се нарекува „Холандска Венеција“, со својата историска архитектура од средниот век и каналите, наликува на вистински бајковит крај, пишува Анадолу.

Сместено во холандската провинција Оверајсел, селото Гитхорн со своите канали, вековни куќи и жива туристичка атмосфера, нуди доживување како во Венеција, без потреба од патување до Италија.

Бидејќи автомобилите се забранети во историскиот центар, превозот се потпира целосно на мали чамци, велосипеди и пешачки патеки, што го зачувува традиционалниот карактер на селото старо со векови.

Лизан Хуберс, член на Одборот на Здружението на претприемачи од Гитхорн, го опиша селото како една од најзначајните туристички дестинации во земјата, истакнувајќи дека спојот од историски фарми и недопрена природа создава уникатно културно обележје.

Туристите од целиот свет се воодушевени од мирните пејзажи и турите со чамци, поради што Гитхорн е препознаен како една од главните атракции во овој дел на Холандија.

- Туристички тури со чамци -

Во селото, кое брои околу 2.600 жители, низ каналите што ги поврзуваат историските куќи секојдневно се реализираат бројни туристички тури со чамци.

Во текот на летните месеци, селото е најпосетено од туристите од Далечниот Исток, Блискиот Исток и Турција, а десетици чамци постојано пловат низ каналите.

Повеќето од куќите, кои многу туристи погрешно ги сметаат за музеи, се всушност приватни домови на локалното население, сместени на мали острови, до кои се пристапува преку дрвени мостови во сопственост на домаќините.

Во селцето нема автомобили, а покрај чамци може да се видат само пешаци и малкумина велосипедисти.

На голем број од куќите во ова селце има по две врати. Едната се користи константно, а другата само во случај на женидба, за младенците да влезат во куќата, или при смртни случаи, кога починатото лице се изнесува од куќата.