Францускиот претседател Макрон изјави дека нема да остане во политиката по завршувањето на мандатот

Францускиот претседател Емануел Макрон изјави дека нема да продолжи да се занимава со политика по напуштањето на Елисејската палата во 2027 година по двата мандата, што е максимално дозволен број според законот, јавува Анадолу.

„Не се занимавав со политика пред (претседателската функција) и нема да се занимавам по неа“, изјави Емануел Макрон за време на разговорот со студентите во Администрацијата на кипарските Грци.

Макрон, исто така, се осврна на предизвиците во неговиот последен период на функцијата.

„Она што е најтешко по девет години е тоа што мора да го задржите тоа што сте го направиле добро и да се обидете да одите понатаму, но понекогаш мора да се вратите на работите што не сте ги направиле добро“, рече тој.

Макрон додаде дека балансирањето на постигнувањата со незавршените реформи е најтежок дел од неговиот последен мандат.

По повод неформалниот состанок на Европскиот совет вчера и денес, Макрон отпатува за Никозија, каде што беше примен од Никос Христодулидис, лидер на Администрацијата на кипарските Грци, која во моментов претседава со ЕУ.