Французинка повредена во пожарот во Кран-Монтана бара отштета од 8,2 милиони евра

Французинка која беше тешко повредена во смртоносната катастрофа со пожарот во Кран-Монтана поднесе барање за отштета во вкупен износ од 8,2 милиони евра, соопшти нејзиниот адвокат, кој го достави барањето до судот во Париз, пренесува Анадолу.

„Бараме итна исплата на два милиона евра како аванс за покривање на неодложните трошоци, а остатокот од сумата да ѝ се исплаќа на мојата клиентка за целиот нејзин преостанат живот“, изјави денес адвокатот Себастиен Фанти за швајцарскиот весник „Ноје Цирхер цајтунг“.

Фанти рече дека износот се заснова врз прелиминарна експертска процена и вклучува компензација за физичките повреди на жртвата, потребите за долготрајна нега и загубата на заработката.

Тој истакна дека на жената ќе ѝ биде потребна доживотна нега по повредите здобиени во пожарот.

Фанти, исто така, рече дека очекува француските власти да ја обесштетат жртвата пред да поднесат барања за одговорност против локалните швајцарски власти.

„Франција ќе ги смета за одговорни Општината и Кантонот Вале, сигурен сум во тоа“, изјави тој за весникот.

Во пожарот, кој избувна на Нова година во Кран-Монтана, животот го загубија 41 лице, а 115 беа повредени, а тоа е една од најсмртоносните катастрофи со пожар во Швајцарија во последните години.