- „Франција веројатно е секундарна цел на Русија, особено во информативниот домен, поради нејзиниот став со кој го поддржува Киев“

Франција тврди дека е цел на Русија во информативниот домен поради нејзината поддршка за Украина - „Франција веројатно е секундарна цел на Русија, особено во информативниот домен, поради нејзиниот став со кој го поддржува Киев“

Франција денес соопшти дека е цел на Русија во информативниот домен поради нејзината поддршка за Украина, изјави портпаролот на Министерството за надворешни работи, Паскал Конфавро, пренесува Анадолу.

„Русија... прво ја напаѓа Украина, а потоа Франција“, изјави Конфавро за „Радио Класик“.

Говорејќи пошироко за Европа, Конфавро рече дека континентот е „под напад“ и од исток и од запад.

Тој објасни дека овој притисок делумно се должи на привлечноста на Европската Унија на глобално ниво, посочувајќи ги економските и социјалните параметри, како што се пониската стапка на сиромаштија и подолгиот животен век во споредба со другите региони во светот.

„Оваа привлечност не треба да се потцени, ниту фактот дека сме цел на напади“, рече тој.

Според Конфавро, за притисокот придонеле и дипломатските ставови на Европа, особено нејзината поддршка за Украина.

„Франција веројатно е секундарна цел на Русија, особено во информативниот домен, поради нејзиниот став со кој го поддржува Киев“, додаде тој.

Војната меѓу Русија и Украина трае од 2022 година, при што илјадници цивили ги загубија животите.