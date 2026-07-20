- Предупредувањето дојде откако топлото време и сушата предизвикаа пожари во јужниот регион Вар, Корзика и Западна Лоара-Алантик

Франција стави 27 департмани под „висок“ ризик од шумски пожари - Предупредувањето дојде откако топлото време и сушата предизвикаа пожари во јужниот регион Вар, Корзика и Западна Лоара-Алантик

Франција денес стави 27 департмани под „висок“ ризик од шумски пожари, јавува Анадолу.

Предупредувањето дојде откако топлото време и сушата предизвикаа пожари во јужниот регион Вар, Корзика и Западна Лоара-Алантик.

Телевизискиот канал ТФ1, повикувајќи се на „Метео-Франс“, соопшти дека предупредувањето ги опфаќа сите департмани во регионот Лоара, како и други области, меѓу кои Жиронд, Горна Гарона, Од, Еро, Гар, Буш-ду-Рон, Воклиз, Дром, Вар и Горна Корзика.

Шест јужни департмани, исто така, се под портокалово предупредување за топлотен бран.

Во Вар, во Тарадо избувна голем пожар вчера попладне и изгоре приближно 200 хектари вегетација и зафати околу 10 куќи во соседнoто место Лез Арк-сур-Аржан.

Околу 150 луѓе беа евакуирани, а денес приближно 20 се згрижени во училиштето „Хелена Видал“ во Лез Арк.

Пожарот, за кој градоначалникот Марсел Флоран изјави дека удрил „како огнена топка“, синоќа мобилизираше повеќе од 600 пожарникари.

Властите соопштија дека пожарот сè уште не бил ставен под контрола до доцна синоќа, иако условите се развивале поволно. Пожарникарските екипи успеаја да спасат повеќе од 60 куќи, а операциите продолжија во текот на ноќта за гаснење на другите жаришта.

Пожарот предизвика и откажувања и доцнења во железничкиот сообраќај во областа.

Во Лоара-Алантик, во градот Трињак пожарот на вегетацијата уништи најмалку четири куќи и изгоре 21,7 хектари, што предизвика превентивна евакуација на 92 дома.

Пожарот беше ставен под контрола откако 250 пожарникари и 80 возила беа распоредени во операцијата. Шеесет луѓе беа привремено сместени во прифатен центар во градот.

Во меѓувреме, два пожара предизвикани од удар на гром пред една недела во близина на Албертаче и Корте во Горна Корзика изгореа околу 400 хектари и продолжија да се шират низ планинските подрачја до кои е тешко достапно за спасувачките екипи.

„Метео-Франс“ соопшти дека неколку департмани ќе се соочат со „многу висок“ ризик од шумски пожари во вторникот бидејќи мистралот се зајакнува во Југоисточна Франција.