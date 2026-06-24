- Пациентот, кој се вратил од област во Конго каде што има епидемија на вирусот, веднаш бил примен во специјализирана здравствена установа и е во стабилна состојба

Франција го потврди првиот случај на ебола кај лекар што се вратил од ДР Конго - Пациентот, кој се вратил од област во Конго каде што има епидемија на вирусот, веднаш бил примен во специјализирана здравствена установа и е во стабилна состојба

Франција го потврди својот прв случај на ебола кај лекар што се вратил од Демократска Република Конго, соопшти денес Министерството за здравство, јавува Анадолу.

Пациентот, кој се вратил од област во Конго каде што има епидемија на вирусот, веднаш бил примен во специјализирана здравствена установа и е во стабилна состојба, се наведува во соопштението на Министерството.

„Сите мерки на претпазливост, вклучително и изолацијата на пациентот, беа преземени веднаш по неговото пристигнување во земјата“, се додава во соопштението, при што се појаснува дека пренесувањето во болница било извршено во безбедни услови за да се спречи каков било ризик од контаминација.

Француските здравствени власти соопштија дека во тек е целосна епидемиолошка истрага за да се идентификуваат луѓето што можеби биле во контакт со пациентот.

Со идентификуваните лица ќе контактира регионалната здравствена агенција, по што ќе бидат ставени во 21-дневна домашна изолација и внимателно ќе се следат во текот на тој период.

Министерството додаде дека веќе е воспоставен систем за мониторинг за француските хуманитарни работници што се враќаат во земјата.

Епидемијата на ебола, со центар во источната провинција Итури, се прошири во соседните области и предизвика засилен надзор во Уганда поради загриженоста за прекугранична трансмисија.

Официјални претставници од здравството предупредија дека епидемијата и понатаму претставува сериозна регионална закана, особено во областите погодени од конфликти, раселување на населението и слаба здравствена инфраструктура.

Моментната епидемија е предизвикана од реткиот сој бундибуџо на вирусот ебола, за кој нема одобрена вакцина. Болеста предизвикува тешка хеморагична треска и се шири преку директен контакт со заразени телесни течности.