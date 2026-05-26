Франција го одби рускиот повик за евакуација на дипломатите од Киев, потегот го опиша како „застрашување"

Франција денес го одби рускиот повик до странските државјани и дипломати да го напуштат главниот град на Украина, Киев, пред потенцијалните нови напади, опишувајќи го таквиот потегот како „застрашување“, јавува Анадолу.

„Не доаѓа предвид да се изврши евакуација на францускиот дипломатски персонал од Киев“, изјави портпаролот на Министерството за надворешни работи, Паскал Конфавру, за „Франсинфо“.

Тој рече дека Министерството „многу сериозно“ ги сфаќа заканите, со „зголемена будност на теренот“ и „постојан контакт со нашите државјани“ за да се осигури нивната безбедност и информираност.

„Ова е ново застрашување од Москва“, рече Конфавру.

„Навикнати сме на тоа, но не го прифаќаме“, додаде тој.

Конфавру додаде дека ваквиот потег е „уште поскандалозен“ со оглед на тоа што Русија, како постојана членка на Советот за безбедност на ОН и страна во конфликтот, има обврска да ја осигури заштитата на украинските цивили и на странските амбасади.

„На овој начин таа се обидува да ја тргне одговорноста од себе за каква било идна грешка, а тоа е неприфатливо“, истакна тој.

„Напаѓањето на цивилната инфраструктура е воено злосторство“, предупреди Конфавру.

„Заканите доаѓаат во време кога Русија се соочува со воени неуспеси“, рече тој.

„Тие се наоѓаат во воен ќор-сокак, па ваквите чекори се само очајнички обид за бегство од реалноста“, истакна тој, додавајќи дека од февруари наваму руските сили имаат освоено помалку територија отколку украинските сили.

Исто така, тој рече дека украинските сили нанесуваат тешки загуби, проценувајќи дека секој месец се убиени или повредени околу 35.000 руски војници.

Според портпаролот, Москва барала надворешна поддршка и финансиски стимулации за да ги одржи своите воени напори.

Тој додаде дека Русија го чувствува економскиот притисок поради санкциите, како и прекините на интернетот што влијаат врз населението.

Русија вчера ги повика жителите на Киев, вклучително дипломатите и вработените во меѓународните организации, да го напуштат градот „колку што е можно поскоро“ пред, како што соопшти, „систематските напади“ врз објекти поврзани со украинскиот воено-индустриски комплекс.

Од Москва соопштија дека нападите ќе бидат насочени кон погони за производство на беспилотни летала и командни центри, како одговор на, како што наведуваат, украинскиот напад во регионот Луганск под руска контрола, во кој загинаа 21 лице.

Украина ги негираше тврдењата, велејќи дека нејзините сили имаат цел само воена инфраструктура во согласност со меѓународното хуманитарно право.

​​​​​​​Војната меѓу Русија и Украина продолжува од 2022 година, што ја прави тешка независната проверка на тврдењата.