Финска разгледува нови форми на соработка во врска со нуклеарното оружје - Владата има за цел да ги отстрани законските ограничувања за нуклеарното оружје, истовремено задржувајќи ја декларацијата дека нуклеарното оружје нема да биде стационирано во Финска во мирни услови

Финска разгледува нови форми на соработка во врска со нуклеарното оружје во ажуриран извештај за надворешна и безбедносна политика, јавува Анадолу.

Премиерот Петери Орпо изјави дека денес разговарал за извештајот со лидерите на парламентарните партии, додавајќи дека тој ќе биде претставен пред Парламентот следната недела.

Според нацрт-извештајот до кој дојде финскиот дневен весник „Илта-Саномат“, Владата има за цел да ги отстрани законските ограничувања за нуклеарното оружје, истовремено задржувајќи ја декларацијата дека нуклеарното оружје нема да биде стационирано во Финска во мирни услови.

Во извештајот се наведува дека одвраќањето на НАТО вклучува конвенционални сили, ракетна одбрана и нуклеарно оружје, и дека неговото нуклеарно одвраќање првенствено се заснова на американското нуклеарно оружје распоредено во Европа.

Се додава дека ова е засилено со независните нуклеарни сили на Велика Британија и Франција, и дека НАТО останува нуклеарен сојуз сè додека постои нуклеарно оружје.

Во нацртот, исто така, се наведува дека Финска е целосно посветена на колективната одбрана на НАТО и учествува во работата за нуклеарно одвраќање.

Понатаму се вели дека Финска нема да стане земја со нуклеарно оружје според Договорот за неширење на нуклеарното оружје и ќе одржува близок дијалог со сојузниците.

Се нагласува дека Финска е подготвена да разгледа нови форми на соработка и дека независно ќе ја дефинира својата позиција за нуклеарното одвраќање.

На почетокот на март, министерот за одбрана Анти Хаканен претстави владин предлог за измена на законодавството со цел да се отстрани апсолутната забрана за нуклеарно оружје од финскиот закон.

Според нацртот, увозот на нуклеарно оружје во Финска би можел да биде дозволен доколку е поврзан со воената одбрана, колективната одбрана на НАТО или соработката во одбраната, пренесува „ИС“.

Опозицијата наводно го критикуваше ваквиот извештај, тврдејќи дека тој не е подготвен преку парламентарен процес во кој се вклучени сите партии, како што е вообичаено за прашања од надворешната и безбедносната политика.