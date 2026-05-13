Финска ги прогласи болестите поврзани со вирусот Андес за „ризик по јавното здравје"

Финска ја класифицираше болеста предизвикана од сојот Андес на хантавирусот како „ризик по јавното здравје“, по можните случаи на изложеност на вирусот пријавени во земјата, објави јавниот сервис ИЛЕ (YLE), пренесува Анадолу.

Ова овозможува надоместок за лицата што треба да бидат во изолација по евентуална изложеност на вирусот.

Финската министерка за социјално осигурување, Сани Гран-Ласонен, изјави дека властите сепак го сметаат моментното ниво на ризик за лимитирано.

Вирусот претставува „многу мал ризик за јавното здравје во моментов“, рече таа.

Одлуката следува по наводите на Финскиот институт за здравје и благосостојба дека е можно две лица да биле изложени на хантавирусот за време на лет минатиот месец.

Болеста, која го вклучува сојот Андес на хантавирусот, резултираше со пет потврдени случаи, од кои три завршија со смртен исход, според официјални лица од Светската здравствена организација (СЗО).

Научниците потврдија дека болеста е предизвикана од ретката варијанта Андес на хантавирусот, единствен познат сој што може да се пренесува од човек на човек, обично преку близок контакт.

СЗО соопшти дека двајцата патници што подоцна починаа патувале низ Аргентина, Чиле и Уругвај, пред да се качат на крузерот „МВ Хондиус“, на кој се прошири хантавирусот.