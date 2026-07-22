- Според предлогот, барањето на Мадуро за суверен имунитет треба да биде поднесено до септември, со расправа во ноември. Другите мотиви на одбраната би биле доставени во јануари

Федералните обвинители и адвокатите на Николас Мадуро предложија судење во јуни 2027 година во САД - Според предлогот, барањето на Мадуро за суверен имунитет треба да биде поднесено до септември, со расправа во ноември. Другите мотиви на одбраната би биле доставени во јануари

Федералните обвинители и адвокатите на поранешниот венецуелски претседател Николас Мадуро и неговата сопруга Силија Флорес предложија судењето во нивниот случај за наркотероризам и трговија со дрога во САД да се одржи во јуни 2027 година, се наведува во судскиот поднесок од вчера, јавува Анадолу.

Пред рочиштето закажано за денес двете страни предложија временска рамка за предлози за предистражна постапка, размена на доверливи докази и судење. Американскиот окружен судија Алвин Хелерстајн би можел да го одобри распоредот на рочиштето, според „Еј-би-си њуз“.

Според предлогот, барањето на Мадуро за суверен имунитет треба да биде поднесено до септември, со расправа во ноември. Другите мотиви на одбраната би биле доставени во јануари.

Обвинителите изјавија дека веќе доставиле најголем дел од доказите што не се класифицирани како тајни и очекуваат најголемиот дел од класифицираните материјали да бидат предадени до ноември.

Двете страни го задржаа правото да побараат одложување на судењето, а обвинителите истакнаа дека распоредот би можел да се смени доколку се појават прашања поврзани со класифицираните докази.

Мадуро и Флорес последен пат се појавија пред судот во март, кога адвокатите на одбраната неуспешно бараа отфрлање на случајот откако американските санкции ѝ оневозможија на Венецуела да ги плати нивните правни трошоци. Барањето беше повлечено откако Канцеларијата за контрола на странски средства при Министерството за финансии му дозволи на парот да добие венецуелски средства за својата одбрана.

САД ги донесоа Мадуро и Флорес во САД во јануари по воена операција во Венецуела. Тие се соочуваат со обвиненија, меѓу кои се наркотероризам и трговија со дрога, при што обвинителите тврдат дека соработувале со картели за да се пренесат илјадници тони кокаин во Соединетите Американски Држави.

„Јас сум невин. Не сум виновен. Јас сум чесен човек. Јас сè уште сум претседател на мојата земја“, изјави Мадуро за време на сослушувањето во јануари.