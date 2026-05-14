Унгарија ја укина вонредната состојба воведена за време на пандемијата и војната во Украина

Денес во Унгарија официјално заврши вонредниот систем на управување, со што се стави крај на неколкугодишното владеење преку уредби. Овој систем првично беше воведен во 2020 година поради пандемијата на КОВИД-19, а потоа беше продолжен со воени одредби по избувнувањето на војната во Украина, пренесува Анадолу.

„Од денес, по четири години, завршува воената вонредна состојба во Унгарија“, објави унгарскиот премиер Петер Маѓар на американската компанија за социјални медиуми Х.

„Се враќаме во нормала“, додаде тој, истакнувајќи дека овој потег го означува и крајот на владеењето преку вонредни уредби воведено под поранешниот премиер Виктор Орбан.

Вонредниот систем на управување ѝ овозможуваше на Владата да владее преку уредби во текот на неколку години, при што, според локалните медиуми, биле донесени повеќе од 170 вонредни уредби поврзани со војната во соседна Украина.

Системот првично беше воведен во 2020 година за време на пандемијата на коронавирусот, а подоцна беше продолжен во 2022 година откако Русија ја започна својата целосна инвазија врз Украина.

Орбан прогласи воена вонредна состојба во мај 2022 година, кратко по формирањето на неговата петта Влада, наведувајќи ги безбедносните и хуманитарните ризици што произлегуваат од конфликтот.

Партијата Тиса на Маѓар го победи Орбан на парламентарните избори одржани на 12 април, ставајќи крај на неговото 16-годишно владеење, што доведе до политичка транзиција во земјата.