- Дванаесет цивили, меѓу кои и две деца, се повредени во масовниот напад со беспилотни летала во текот на ноќта врз рускиот регион Белгород

Украински напади со беспилотни летала: Две лица загинаа, седумнаесет се повредени - Дванаесет цивили, меѓу кои и две деца, се повредени во масовниот напад со беспилотни летала во текот на ноќта врз рускиот регион Белгород

Во украинските ноќни напади со беспилотни летала врз руските региони Ростов и Белгород загинаа две лица, а 17 се повредени, соопштија денес локалните власти, јавува Анадолу.

Потврдувајќи ги жртвите во јужниот град Ростов на Дон, гувернерот Јуриј Сљусар изјави дека пет лица се повредени.

Во соопштението на руската платформа за социјални мрежи „Макс“, тој наведе дека нападот предизвикал и пожари во магацини, приватни домови и една компанија, оштетил станбени згради и била потребна интервенција на службите за итна помош во блискиот град Таганрог.

Дванаесет цивили, меѓу кои и две деца, се повредени во масовниот напад со беспилотни летала во текот на ноќта врз рускиот регион Белгород, соопштија локалните власти.

Оперативниот штаб на Белгородската Област во соопштението на „Макс“ наведе дека на жена што се здобила со рана од шрапнел на слепоочницата ѝ била укажана помош на самото место.

Другите повредени со амбулантни возила биле пренесени во болници, каде што добиваат медицинска нега, се додава во соопштението.

Според соопштението, неколку станови во станбена зграда и над 15 возила се запалиле во градот по нападот.

Властите соопштија дека штетата сè уште се утврдува.

Одделно, руското Министерство за одбрана на Телеграм тврди дека неговите сили во текот на ноќта пресретнале и уништиле 276 украински дрона низ целата федерација, анектираниот Крим, како и над водите на Црното и Азовското Море.

Украинскиот Генералштаб, пак, на Телеграм ја обвини Русија за лансирање 147 дрона, нагласувајќи дека 123 биле пресретнати на север, југ и исток во земјата.

Независна верификација на овие тврдења е потешка поради војната што е во тек.