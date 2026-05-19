Украински дрон соборен од авион на НАТО над Естонија - „Најверојатно станува збор за украински дрон што скршнал од курсот поради руското електронско интервенирање“

Дрон, за кој се претпоставува дека е украински, кој влегол во естонскиот воздушен простор е соборен од романски борбен авион, соопшти денес министерот за одбрана на Естонија, јавува Анадолу.

Дронот е соборен над езерото Вортсјарв, изјави министерот Хано Певкур, за јавниот сервис ЕРР.

„Добивме информации од нашите латвиски колеги, а нашиот радар, исто така, детектираше дрон што се движи кон Јужна Естонија. Ги активиравме потребните мерки, а борбен авион на мисијата на НАТО за воздушно патролирање над Балтикот го собори дронот.“

Според информациите, дронот бил соборен од романски борбен авион стациониран во Шјауљај, Литванија, како дел од мисијата на НАТО за воздушно патролирање.

Певкур рече дека засега е завршена истрагата за инцидентот, додавајќи дека податоците не покажуваат други неовластени дронови во естонскиот воздушен простор.

„Најверојатно станува збор за украински дрон што скршнал од курсот поради руското електронско интервенирање“, рече Марко Михкелсон, претседател на Комисијата за надворешни работи на естонскиот Парламент.

Естонскиот министер за одбрана, исто така, изјави дека неговиот украински колега Михаило Федоров се извинил за инцидентот во телефонски разговор.