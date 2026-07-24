- Морнарицата истакна дека сертификатот ја зајакнува интероперабилноста на Украина со НАТО и ќе ги поддржи идните напори за чистење на морските мини од Црното и Азовското Море

Украинската морнарица првпат доби НАТО-сертификат за команда со мултинационални сили за противминска борба - Морнарицата истакна дека сертификатот ја зајакнува интероперабилноста на Украина со НАТО и ќе ги поддржи идните напори за чистење на морските мини од Црното и Азовското Море

Украинската морнарица денес соопшти дека првпат добила сертификат од НАТО за команда со мултинационални сили за противминска борба откако ја завршила НАТО-евалуацијата од втор степен (NEL-2) за време на воената вежба „Си Бриз 2026“, јавува Анадолу.

Како што соопшти Морнарицата на Фејсбук, сертификатот ѝ овозможува на Украина капацитет признаен од НАТО за командување со мултинационални противмински сили, содејство со постојаните групи на НАТО и извршување на сите задачи поврзани со минското војување на море.

Оттаму додадоа дека штабот на Првата противминска дивизија ја поминал евалуацијата NEL-2 со оцена „способен за мисија“ (Mission Capable), со што единицата добила сертификат за учество во НАТО-операции.

Ова достигнување е резултат на тригодишна обука во услови на војна, при што персоналот ги усвоил НАТО-доктрините и процедурите и покрај тековниот конфликт, се додава во соопштението.

Морнарицата истакна дека сертификатот ја зајакнува интероперабилноста на Украина со НАТО и ќе ги поддржи идните напори за чистење на морските мини од Црното и Азовското Море.