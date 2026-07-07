„Подготвени сме за безусловен прекин на огнот. Никогаш нема да бидеме пречка за мирот. Сакаме мир и имаме конкретни предлози за негово постигнување“, изјави украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха.

Украина е подготвена за „безусловен прекин на огнот“ со Русија „Подготвени сме за безусловен прекин на огнот. Никогаш нема да бидеме пречка за мирот. Сакаме мир и имаме конкретни предлози за негово постигнување“, изјави украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха.

Украинскиот министер за надворешни работи Андриј Сибиха денес изјави дека Киев е подготвен за „безусловен прекин на огнот“ со Русија, но нагласи дека завршувањето на војната не би било реално без вклучување на САД во мировниот процес, јавува Анадолу.

Во своето обраќање на панелот со наслов „Менување на состојбата: Украина како гарант на европската безбедност“, одржан во рамките на Самитот на НАТО во Анкара, Сибиха истакна дека Киев нема да биде пречка за постигнување мир.

„Подготвени сме за безусловен прекин на огнот. Никогаш нема да бидеме пречка за мирот. Сакаме мир и имаме конкретни предлози за негово постигнување“, рече тој.

Сибиха додаде дека секој иден мировен договор треба да вклучува правно обврзувачки билатерални безбедносни гаранции од страна на Соединетите Американски Држави.

Тој додаде дека доколку повторно се прекрши мирот, на Украина ќе ѝ биде потребна воена поддршка на терен, напредок кон членство во Европската Унија и посилна војска способна да ги одврати идните агресии.

На панелот во „Анкара палас“ учествуваа и холандскиот министер за надворешни работи Том Берендсен и шведската министерка за надворешни работи Марија Малмер Стенергард.

Берендсен рече дека Холандија ги зголемува трошоците за одбрана поради сопствените безбедносни потреби, а не по барање на Вашингтон.

„Русија останува голема закана за Европа и НАТО. Токму затоа борбата на Украина е наша борба“, рече тој.

Тој повика на зголемена поддршка за Украина и поголем притисок врз Русија, додавајќи дека Холандија е подготвена да помогне во унапредувањето на мировните преговори.

Стенергард рече дека поддршката за Украина сè уште е недоволна и ги повика сојузниците да ја зголемат финансиската помош.

Таа додаде дека нордиските земји, иако претставуваат само мал дел од НАТО, обезбедиле една третина од поддршката на Алијансата за Украина.

Стенергард, исто така, нагласи дека обновата на Украина по војната ќе биде клучна за обезбедување траен мир и повторно ја истакна потребата од построги санкции и притисок врз Русија.

Самитот во Анкара ги собра лидерите од 32 земји членки на Алијансата, како и клучните партнери за да разговараат за европскиот одбранбен капацитет, целите на Алијансата за издвојување за одбраната, воената модернизација и континуираната поддршка за Украина.

Состанокот во Анкара е втор самит на НАТО чиј домаќин е Турција, по Самитот во Истанбул во 2004 година. Собирот, исто така, обезбедува платформа за билатерални средби меѓу Турција и сојузничките земји за политичка, безбедносна и економска соработка.