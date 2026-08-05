Турскиот министер за надворешни работи се сретна со јорданскиот и алжирскиот колега во Аман

Merve Berker
05 Август 2026•Ажурирано: 05 Август 2026
Министерот за надворешни работи на Турција, Хакан Фидан, денес во Аман се сретна со своите јордански и алжирски колеги, соопшти турското Министерство за надворешни работи, јавува Анадолу.
Според соопштението на Министерството, Фидан остварил средба со заменик-премиерот и министер за надворешни работи на Јордан, Ајман Сафади.
Во одделно соопштение се наведува дека Фидан во Аман се сретнал и со министерот за надворешни работи на Алжир, Ахмед Атаф.
Од Министерството не објавија дополнителни детали за содржината на разговорите.