Тројца повредени во напад со нож на железничка станица во Швајцарија - Властите соопштија дека осомничениот бил уапсен на местото на настанот, идентификуван како 31-годишен швајцарски државјанин

Три лица се повредени во напад со нож утринава на железничката станица во швајцарскиот град Винтертур, североисточно од Цирих, соопшти кантоналната полиција на Цирих, јавува Анадолу.

Нападот се случил по 8:30 часот по локално време, кога маж вооружен со ладно оружје нападнал неколку лица на станицата, се вели во соопштението на полицијата.

Властите соопштија дека осомничениот бил уапсен на местото на настанот. Тој е идентификуван како 31-годишен швајцарски државјанин.

Повредените лица, сите швајцарски државјани на возраст од 28, 43 и 52 години, биле пренесени во болница за медицинска помош.

Полицијата соопшти дека мотивот за нападот сè уште се истражува.

Винтертур се наоѓа североисточно од Цирих и е еден од најголемите железнички центри во Швајцарија.