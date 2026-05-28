Тројца повредени во напад со нож на железничка станица во Швајцарија

Beyza Binnur Dönmez
28 Мај 2026•Ажурирај: 28 Мај 2026
Три лица се повредени во напад со нож утринава на железничката станица во швајцарскиот град Винтертур, североисточно од Цирих, соопшти кантоналната полиција на Цирих, јавува Анадолу.
Нападот се случил по 8:30 часот по локално време, кога маж вооружен со ладно оружје нападнал неколку лица на станицата, се вели во соопштението на полицијата.
Властите соопштија дека осомничениот бил уапсен на местото на настанот. Тој е идентификуван како 31-годишен швајцарски државјанин.
Повредените лица, сите швајцарски државјани на возраст од 28, 43 и 52 години, биле пренесени во болница за медицинска помош.
Полицијата соопшти дека мотивот за нападот сè уште се истражува.
Винтертур се наоѓа североисточно од Цирих и е еден од најголемите железнички центри во Швајцарија.