Тројца повредени во инциденти поврзани со американските напади врз Техеран

Şahin Demir
11 Јуни 2026•Ажурирано: 11 Јуни 2026
Тројца се повредени во инцидентите поврзани со американските напади врз иранската провинција Техеран, соопшти денес шефот на Службата за итна медицинска помош во Техеран, јавува Анадолу.
Мухамад Есмаил Таваколи, шеф на Службата за итна помош во провинцијата Техеран, изјави дека три лица се повредени во инциденти поврзани со американските напади врз провинцијата.
Според иранската новинска агенција „Фарс“, екипи за итна помош биле пратени во погодените подрачја и им пружиле медицинска помош на повредените.
Се наведува дека САД извршиле напади врз неколку локации во Иран.
Според наводите, пријавена е штета во повеќе области по нападите, додека службите за итна помош и другите јавни служби се ставени во состојба на висок степен на подготвеност.