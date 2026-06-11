- Екипи за итна помош се пратени во погодените подрачја и им пружиле медицинска помош на повредените

Тројца повредени во инциденти поврзани со американските напади врз Техеран - Екипи за итна помош се пратени во погодените подрачја и им пружиле медицинска помош на повредените

Тројца се повредени во инцидентите поврзани со американските напади врз иранската провинција Техеран, соопшти денес шефот на Службата за итна медицинска помош во Техеран, јавува Анадолу.

Мухамад Есмаил Таваколи, шеф на Службата за итна помош во провинцијата Техеран, изјави дека три лица се повредени во инциденти поврзани со американските напади врз провинцијата.

Според иранската новинска агенција „Фарс“, екипи за итна помош биле пратени во погодените подрачја и им пружиле медицинска помош на повредените.

Се наведува дека САД извршиле напади врз неколку локации во Иран.

Според наводите, пријавена е штета во повеќе области по нападите, додека службите за итна помош и другите јавни служби се ставени во состојба на висок степен на подготвеност.