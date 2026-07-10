- Просечните дневни температури во јуни биле околу 30°C до 32°C во Италија пред три до четири децении, а јулските максимални температури во Милано се зголемиле од околу 33°C во минатиот век на околу 37°C

Третиот топлотен бран во Италија се очекува да трае до 20 јули - Просечните дневни температури во јуни биле околу 30°C до 32°C во Италија пред три до четири децении, а јулските максимални температури во Милано се зголемиле од околу 33°C во минатиот век на околу 37°C

Третиот топлотен бран во Италија за годинава се очекува да трае најмалку до 20 јули, со прогнози за температури до 43°C во внатрешните области на Сардинија во понеделник, според метеорологот Лоренцо Тедичи од iLMeteo.it., јавува Анадолу.

По температурите од 38°C до 40°C за време на вториот топлотен бран, дневните максимални вредности од 34°C до 35° станаа новата вообичаена состојба, рече Тедичи.

Тој истакна дека просечните дневни температури во јуни биле околу 30°C до 32°C во Италија пред три до четири децении, а јулските максимални температури во Милано се зголемиле од околу 33°C во минатиот век на околу 37°C во последните години.

Невреме со грмежи се очекува главно по должината на централните и јужните Апенини до петок.

Помеѓу петок навечер и сабота се предвидува нестабилно време низ поголем дел од Северна Италија и долината По, со локално обилни врнежи од дожд.

Тедичи рече дека невремето ќе биде предизвикано од постуден воздух што се движи кон исток од Шпанија што привремено ќе го ослабне африканскиот антициклон и ќе предизвика силни термички контрасти.

По краткиот период на нестабилност, се очекува температурите повторно да се зголемат, а во внатрешноста на југозападниот дел на Сардинија се прогнозираат високи 43°C во понеделник.

Тедичи ги предупреди жителите да избегнуваат излегување на отворено за време на најтоплите и највлажните часови од денот во погодените области.

Од среда се очекува благо намалување на горештините пред прогнозите за нов период на екстремни температури околу 17 јули.

За разлика од првите два топлотни брана што, главно, ја зафатија Централна и Северна Италија, третиот бран се очекува да се прошири и низ Јужна Италија.