Трамп ѝ нареди на морнарицата да пука врз секој брод што поставува мини во Ормускиот Теснец

Американскиот претседател Доналд Трамп денес изјави дека ѝ наредил на морнарицата на САД да „пука и да го уништи“ секое мало пловило што поставува мини во Ормускиот Теснец, додека прекинот на огнот меѓу Вашингтон и Техеран сè уште е на сила, пренесува Анадолу.

„Издадов наредба за морнарицата на Соединетите Американски Држави да пука и да го елиминира секој брод што поставува мини во водите“, напиша Трамп на својата социјална мрежа Truth Social, додавајќи дека не смее да постои какво било двоумење при извршувањето на наредбата.

Тој тврдеше дека целата иранска морнаричка флота од 159 брода се наоѓа „на морското дно“ и дека секој брод што би поставувал мини би бил само „мал чамец“.

Американскиот претседател, исто така, нареди итно тројно зголемување на активностите за отстранување на мините, со цел да се исчисти транзитната маршрута што Иран ефикасно ја блокираше по почетокот на американско-израелската офанзива на 28 февруари.