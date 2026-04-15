Трамп „шокиран“ од италијанската премиерка Мелони: „Таа не сака да ни помогне во војната“ - Трамп упати остри критики откако Мелони ја отфрли идејата за општество каде што верските лидери ги следат наредбите на политичките лидери - став што следуваше по претходните критики на Трамп упатени кон папата Лав

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека е „шокиран“ од фактот дека италијанската премиерка Џорџа Мелони „не сака да им помогне во војната“ против Иран, пренесува Анадолу.

Во изјавата за весникот „Кориера дела сера“ вчера Трамп упати остри критики откако Мелони ја отфрли идејата за општество каде што верските лидери ги следат наредбите на политичките лидери - став што следуваше по претходните критики на Трамп упатени кон папата Лав.

Трамп истакна дека „долго време“ немал контакт со Мелони, која инаку му припаѓа на ист десничарски конзервативен блок.

„Таа не сака да ни помогне во рамките на НАТО, не сака да ни помогне да се ослободиме од нуклеарното оружје. Ова е многу поинаку од она што го мислев“, изјави тој, мислејќи на наводната иранска нуклеарна програма, која Техеран ја негира.

„Тоа веќе не е иста личност, а Италија нема да биде иста земја.“

Американскиот претседател ги доведе во прашање и внатрешните и енергетските политики на Италија, прашувајќи: „Дали ви се допаѓа фактот дека вашиот претседател не прави ништо за да дојде до (иранската) нафта?“, алудирајќи на неговите претходни изјави дека би можел да ја „земе“ иранската нафта.

„Не можам да замислам. Шокиран сум од неа. Мислев дека има храброст, но сум погрешил. Нејзе не ѝ е грижа дали Иран има нуклеарно оружје, а тие би ја кренале Италија во воздух за две минути доколку имаат шанса“, тврди Трамп.

Подоцна, преку објава на својата мрежа Truth Social, Трамп го повика папата Лав да се занимава со прашањата за човековите права во Иран и нуклеарните амбиции на земјата, со што го ескалираше јавниот спор меѓу Белата куќа и Ватикан околу конфликтот на Блискиот Исток.

„Дали некој ќе му каже на папата Лав дека Иран уби најмалку 42.000 невини, невооружени демонстранти во последните два месеца и дека е апсолутно неприфатливо Иран да има нуклеарна бомба“, рече Трамп.

Во Италија, Мелони, како и опозициските лидери, остро ги критикуваа изјавите на Трамп за папата. Ели Шлајн, лидерка на Демократската партија, упати „остра осуда за нападот на претседателот Доналд Трамп врз Мелони поради нејзината солидарност со папата Лав“.

Таа додаде: „Ние сме противници во оваа сала, но сите сме италијански граѓани и нема да прифатиме напади или закани против Владата и нашата земја.“

Иако сегашниот папа е Американец, присуството на Ватикан како микродржава во срцето на Рим и католицизмот како доминантна вера во Италија го прават секој напад врз папата речиси да изгледа како напад врз Италија.

- Енергија и Унгарија -

Во однос на енергетската безбедност и Ормускиот Теснец, Трамп рече: „Тие ги плаќаат највисоките цени за енергија во светот, а не се подготвени ниту да се борат за теснецот од каде што ја добиваат. Зависат од Доналд Трамп за да го држи отворен.“

Војната во која се вклучени Иран, САД и Израел нагло ги зголеми глобалните цени на нафтата бидејќи Ормускиот теснец, низ кој минуваат 20% од светската нафта, останува под контрола на Иран. Додека преговорите пропаѓаа, Трамп вети дека ќе го блокира теснецот за да го принуди Иран да се врати на преговарачката маса. Тој ги критикуваше земјите во Европа за тоа што одбија да учествуваат во напорите за повторно отворање на теснецот, блокада за која многу европски лидери го обвинуваат Трамп дека започнал војна без да се консултира со нив.

Трамп се осврна и на поразот на неговиот сојузник Виктор Орбан на општите избори во Унгарија во неделата.

„Тој ми беше пријател, добар човек, заврши добра работа со имиграцијата. Не дозволи луѓето да дојдат и да му ја уништат земјата како што направи Италија“, изјави Трамп, додавајќи дека не е загрижен за загубата на Орбан и дека смета дека новиот премиер Петер Маѓар ќе заврши „добра работа“.

Трамп и Републиканската партија на САД долго време ја истакнуваат Владата на Орбан како модел на администрација на крајната десница и отворено се обидуваат да го имитираат.

Во меѓувреме, новинарот на Еј-би-си Њуз, Џонатан Карл, повикувајќи се на разговорот со Трамп вчера, рече дека претседателот не е загрижен за поразот на Орбан и дека му се допаѓа новиот премиер Петер Маѓар.

„Мислам дека новиот човек ќе заврши добра работа - тој е добар човек“, му рече Трамп на Карл.

Трамп рече дека не знае дали ќе имало разлика ако тој отишол во Унгарија наместо потпретседателот Џ. Д. Венс да води кампања за Орбан.

„Тој значително заостануваше“, рече Трамп. „Не бев толку вклучен во ова. Виктор е добар човек, сепак.“