- „Волстрит џурнал“ објави дека некои советници стравуваат дека продолжениот конфликт сè повеќе „му тежи“ на претседателскиот мандат на Трамп...

„Трамп станува сè пофрустриран додека војната со Иран влегува во петти месец“ - „Волстрит џурнал“ објави дека некои советници стравуваат дека продолжениот конфликт сè повеќе „му тежи“ на претседателскиот мандат на Трамп...

Американскиот претседател Доналд Трамп станува сè пофрустриран и поскептичен во врска со изгледите за траен мир, додека војната во Иран влегува во петти месец без крај на повидок, според претставници на администрацијата и луѓе блиски до претседателот, пренесува Анадолу.

„Волстрит џурнал“ вчера објави дека некои советници стравуваат дека продолжениот конфликт сè повеќе „му тежи“ на претседателскиот мандат на Трамп со тоа што поттикнува повисоки цени, го еродира неговиот рејтинг и ги намалува шансите на републиканците на претстојните избори на средината од мандатот.

Висок претставник од администрацијата рече дека Трамп верува оти единствено нешто што Иран разбира е воена сила и е во „режим на одмазда“ против Техеран, оставајќи му малку опции освен да продолжи со нападите.

САД распоредуваат повеќе војници и оружје на Блискиот Исток, додека Трамп размислува за воена ескалација и покрај загриженоста за трошоците и поддршката на јавноста.

Војната, исто така, ги затегна односите со израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху, при што Трамп не сака да разговара или да се сретне со него, според висок претставник на администрацијата.

Војната, исто така, остава и лични последици врз Трамп и неговите високи советници, од кои некои, според лица запознаени со ситуацијата, биле предупредени од разузнавачките агенции за закани од ирански атентати и им било советувано да избегнуваат користење услуги за превоз со автомобили.

Додека присуствуваше на Самитот на НАТО во Турција, Трамп беше информиран за израелските разузнавачки информации за наводен ирански заговор за негово убиство. Иако американските претставници ја доведоа во прашање нивната веродостојност, се вели дека брифингот го натерал да се врати со постар авион „Ер Форс Уан“ наместо со авионот подарен од Катар.

Се вели дека Трамп бил многу лут откако „Њујорк тајмс“ ја откри причината за промената, нарекувајќи го истекувањето на информациите безбедносен ризик, а неговата администрација се обидуваше да го идентификува изворот.

Трамп, исто така, се залагаше за пониски цени на бензинот пред изборите на средина на мандатот и беше помалку загрижен од неговите советници за политичките последици од војната, велат луѓе запознаени со ситуацијата.