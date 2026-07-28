- Официјален претставник изјави дека Трамп сака победници и, според мислењето на американскиот претседател, Зеленски сè повеќе личи на еден од нив

Трамп со попозитивен став кон Зеленски, Путин го гледа во помалку поволна светлина, објави „Волстрит џурнал“ - Официјален претставник изјави дека Трамп сака победници и, според мислењето на американскиот претседател, Зеленски сè повеќе личи на еден од нив

Американскиот претседател Доналд Трамп има попозитивен став кон украинскиот претседател Владимир Зеленски и изрази нов оптимизам за отпорноста на Киев во војната со Москва, објави „Волстрит џурнал“ вчера, повикувајќи се на американски официјални претставници, пренесува Анадолу.

Според известувањата, Трамп првично верувал дека руската војска брзо ќе ја совлада Украина, но американскиот претседател сега има понаков, помалку позитивен став кон рускиот лидер Владимир Путин.

Трамп му кажал на Путин дека сака војната да заврши, наведувајќи го големиот број жртви на двете страни.

Трамп почнал да ја цени украинската индустрија за беспилотни летала, особено нејзината способност да се одбрани од ист тип беспилотни летала со кои САД се соочија во војната со Иран, се наведува во весникот.

Еден официјален претставник изјави дека Трамп сака победници и, според мислењето на американскиот претседател, Зеленски сè повеќе личи на еден од нив.

„Всушност, развивме добар однос. Тешко е да се поверува, нели?“, изјави Трамп за време на средбата со Зеленски во јули во Турција, на маргините на Самитот на НАТО.

Мислењето на Трамп за Зеленски драстично се смени. Минатата година Трамп го нарече диктатор, го критикуваше неговото лидерство, се судри со него во Овалната соба и привремено ја запре американската воена помош и разузнавачката соработка со Украина.

Оваа промена се случи пред нивната прва средба во Вашингтон од октомври минатата година. Зеленски, кој е во американската престолнина за да присуствува на погребот на сенаторот Линдзи Грехам, денес треба да се сретне со Трамп во Белата куќа.

Останува неизвесно дали ваквиот став на Трамп ќе потрае, се наведува во весникот.

Оние што се блиски до него велат дека неговото мислење може брзо да се смени и дека Путин претходно влијаел врз Трамп и некои од неговите советници.

На Самитот на НАТО во Анкара на почетокот на овој месец Трамп изјави дека САД ѝ овозможуваат на Украина лиценца за производство на пресретнувачи на ракети „Патриот“ и изрази интерес за соработка во производството на беспилотни летала.

Украина стана светски лидер во воени беспилотни летала, зголемувајќи го производството од околу 5.000 годишно во 2022 година на милиони во 2026 година.

Во весникот се наведува дека Трамп бил импресиониран од капацитетите на украинските беспилотни летала, особено од нејзината одбрана против беспилотните летала „Шахед“ од иранско производство, кои потсетуваат на заканите со кои се соочуваат САД и нивните сојузници на Блискиот Исток.