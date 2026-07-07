- „'Тојота' се сели од Мексико во САД (Тексас!). Навистина голема работа. Царините даваат резултати“

Трамп соопшти дека Тојота“ го преместува производството од Мексико во САД - „'Тојота' се сели од Мексико во САД (Тексас!). Навистина голема работа. Царините даваат резултати“

„Тојота“ преместува дел од своето производство од Мексико во САД, соопшти денес американскиот претседател Доналд Трамп, пренесува Анадолу.

„'Тојота' се сели од Мексико во САД (Тексас!). Навистина голема работа. Царините даваат резултати“, напиша Трамп на својата платформа Truth Social.

Минатата година Трамп воведе високи царини за трговските партнери, вклучително и Јапонија, во обид да ги намали хроничните трговски дефицити на САД. За да ги избегнат царините, странските компании би можеле наизменично да го пренесат производството во САД.

Изминатиот април администрацијата на Трамп ги зголеми царините за автомобили произведени во странство на 27,5% од 2,5%. Царинската стапка за јапонските возила подоцна беше намалена на 15% во јули и официјално стапи на сила во септември.

Извозот на автомобили сочинуваше околу 30% од вкупниот извоз на Јапонија во САД во 2023 година, што е најголем удел меѓу сите сектори.