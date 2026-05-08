Трамп: Ситуацијата со хантавирусот е под контрола

Американскиот претседател Доналд Трамп рече дека е информиран за случаите на хантавирус, додавајќи дека ситуацијата е „под контрола“, јавува Анадолу.

„Се надеваме дека во голема мера е под контрола. (Имаше ситуација) со бродот и мислам дека утре ќе направиме целосен извештај за тоа“, изјави Трамп пред новинарите во Вашингтон во близина на Споменикот на Линколн.

„Имаме многу луѓе, многу одлични луѓе, кои го проучуваат тоа. Се надеваме дека треба да биде в ред“, рече тој.

На прашањето дали американските граѓани се загрижени дека болеста може да се прошири, Трамп рече: „Се надевам не“, додавајќи: „Ќе направиме сè што можеме.“

Центрите за контрола и превенција на болести на САД (ЦДЦ) ја класифицираа епидемијата на хантавирус како итен одговор од „Ниво 3“, најниско ниво на активирање во итни случаи, јави „Еј-би-си њуз“.

Заразата, која го вклучува сојот на хантавирус од Андите, досега резултираше со пет потврдени случаи, вклучително три смртни случаи, меѓу патниците од крузерот, според претставници на Светската здравствена организација.

Бродот „МВ Хондиус“, кој превезуваше приближно 150 патници и членови на екипажот од 23 земји, отплови од Аргентина и го премина Атлантикот пред да пријави група лица со респираторни заболувања додека пловеше покрај Зелено'ртските Острови.