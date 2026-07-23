- „САД ќе го сметаат Иран за одговорен бидејќи Хусите се застапници и/или сојузници на Иран и ќе им биде наметната голема воена казна на Иран...“

Трамп: САД ќе го повикаат Иран на одговорност доколку Хусите нападнат бродови - „САД ќе го сметаат Иран за одговорен бидејќи Хусите се застапници и/или сојузници на Иран и ќе им биде наметната голема воена казна на Иран...“

Американскиот претседател Доналд Трамп денес изјави дека Вашингтон ќе го повика Техеран на одговорност доколку јеменските Хуси извршат напади врз комерцијални бродови, пренесува Анадолу.

„Пред една година Соединетите Американски Држави извршија моќен напад врз Хусите поради нивното мешање во трговијата и пукањето врз бродови“, напиша Трамп на својата платформа Truth Social.

„Оттогаш, и за време на нашиот конфликт со Иран, тие постапуваа многу одговорно. За жал, сега повторно започнуваат пукајќи врз два брода на Саудиска Арабија синоќа“, додаде тој.

„Нека оваа ВИСТИНА послужи како порака дека ако повторно го сторат ова, САД ќе го сметаат Иран за одговорен бидејќи Хусите се застапници и/или сојузници на Иран и ќе им биде наметната голема воена казна на Иран, како и на самите Хуси, од кои сум многу разочаран бидејќи досега се однесуваа многу професионално и паметно.“

Тој ги даде овие изјави откако јеменските Хуси претходно денес соопштија дека спровеле воена операција насочена кон два саудиски танкера за нафта со балистички и крстосувачки ракети, како и со беспилотни летала.

Американскиот државен секретар Рубио денес изјави дека Хусите треба да се „држат настрана“ од конфликтот со Иран, тврдејќи дека биле „намамени“ во војната на Блискиот Исток од страна на Техеран.

„Се надевам дека ќе престанат. Навистина не треба да го прават тоа. Тие беа вовлечени во ова од страна на Иранците“, изјави Рубио за новинарите.