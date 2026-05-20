Трамп: САД многу брзо ќе стават крај на војната со Иран - „Ќе ја завршиме таа војна многу брзо. Тие толку многу сакаат да постигнат договор, уморни се од ова“

Американскиот претседател Доналд Трамп денес изјави дека Соединетите Американски Држави (САД) се движат брзо кон ставање крај на војната со Иран, јавува Анадолу.

„Ќе ја завршиме таа војна многу брзо. Тие толку многу сакаат да постигнат договор, уморни се од ова“, рече Трамп во Белата куќа.

„Мислам дека тоа ќе го завршиме многу брзо, тие нема да имаат нуклеарно оружје и се надевам дека тоа ќе го направиме на многу убав начин“, додаде тој.

Американскиот претседател ја истакна и воената моќ на САД, припишувајќи им ги заслугите на неодамнешните операции за ослабување на иранските капацитети.

„Нашата војска е најдобра во светот... Ние целосно ја уништивме нивната морнарица. Нивните воздухопловни сили ги нема. Нивната противвоздушна одбрана ја нема. Сиот нивен материјал што го користат за војување го нема... Не сакам да кажам дека нивните лидери ги нема бидејќи тоа не е многу убаво, но тоа е вистина“, рече тој.

Трамп нагласи дека на Иран нема да му биде дозволено да развие нуклеарно оружје под никакви околности.

„Нема да може да го поднесеме тоа и нема да го поднесеме“, изјави тој.

Овие случувања доаѓаат во време на ескалација на регионалните тензии откако САД и Израел започнаа напади врз Иран во февруари. Техеран возврати со напади насочени кон Израел, како и кон сојузниците на САД во Персискиот Залив, заедно со затворање на Ормускиот Теснец.

Прекинот на огнот стапи на сила на 8 април со пакистанско посредување, но преговорите во Исламабад не успеаја да доведат до траен договор. Подоцна Трамп го продолжи прекинот на огнот на неодредено време.