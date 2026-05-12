„Трамп сè повеќе размислува за продолжување на воените операции против Иран“

Американскиот претседател Доналд Трамп е сè повеќе фрустриран од начинот на кој Иран ги води преговорите и сега посериозно размислува за продолжување на воените акции кои беа прекинати од април, според наводите објавени вчера, јавува Анадолу.

Американскиот претседател е фрустриран од постојаното затворање на Ормускиот Теснец од страна на Иран, како и од она што тој верува дека е поделба меѓу високите ирански кадри, објави „Си-ен-ен“, цитирајќи анонимни извори запознаени со неговите дискусии.

Трамп жестоко го критикуваше најновиот одговор на Иран на американскиот мировен предлог, нарекувајќи го во неделата „целосно неприфатлив“.

„Би рекол дека прекинот на огнот е на 'голема апаратура за одржување во живот', каде што докторот влегува и вели: 'Господине, вашата сакана личност има приближно 1 % шанси за живот'“, рече Трамп за време на изјавите што ги даде во Белата куќа вчера.

Изворите за „Си-ен-ен“ изјавија дека таквиот одговор ги навел официјалните лица да се запрашаат дали Иран е сериозен во врска со тековните преговори за трајно завршување на војната.

Некои во Пентагон и на други места во администрацијата бараат претседателот да биде поагресивен кон Иран, вклучително и преку одобрување насочени напади кои би имале за цел да ја ослабат позицијата на Иран на преговарачката маса, според „Си-ен-ен“.

Други, пак, сè уште се залагаат за дипломатски напори.

Регионалните претставници за „Си-ен-ен“ изјавија дека Пакистан и други земји се обиделе да му пренесат на Иран дека Трамп станува сè пофрустриран и дека ова е последен пат за нив да бараат дипломатски крај на војната, но иранските власти не ги послушаа предупредувањата.

Претходно во понеделникот, претседателот на иранскиот Парламент, Мухамед Багер Калибаф, на американската компанија за социјални медиуми Х објави дека иранската војска е „подготвена да даде незаборавна лекција на секоја агресија“.

„Погрешните стратегии и погрешните одлуки секогаш даваат погрешни резултати. Целиот свет веќе го разбра тоа“, напиша тој на американската социјална мрежа.

Калибаф, исто така, предупреди дека Иран е подготвен за „сите опции“, велејќи дека противниците „ќе бидат изненадени“.

Во посебна објава на Х, тој рече дека „нема алтернатива“ освен да се прифатат правата на иранскиот народ наведени во предлогот од 14 точки на Техеран.

„Секој друг пристап ќе биде целосно неуспешен; ништо друго освен еден неуспех по друг“, напиша Калибаф.

„Си-ен-ен“ извести дека Трамп вчера се сретнал со својот тим за национална безбедност за да разговара за опциите за Иран, а анонимни извори за медиумот изјавија дека одлуката за продолжување на воените операции веројатно нема да биде донесена пред американскиот претседател да замине за Кина денес попладне.