- Сликата е објавена пред претстојниот самит на НАТО во Турција, каде што се очекува Трамп и Мелони да се сретнат со други лидери од земјите членки на Алијансата

Трамп повторно го разгори спорот со италијанската премиерка Мелони во пресрет на Самитот на НАТО - Сликата е објавена пред претстојниот самит на НАТО во Турција, каде што се очекува Трамп и Мелони да се сретнат со други лидери од земјите членки на Алијансата

Американскиот претседател Доналд Трамп синоќа дополнително го заостри јавниот спор со италијанската премиерка Џорџа Мелони објавувајќи едитирана слика на Truth Social дека таа е премногу заинтересирана за него, со коментар: „Потребна е забрана за приближување“, пренесува Анадолу.

Сликата е објавена пред претстојниот самит на НАТО во Турција, каде што се очекува Трамп и Мелони да се сретнат со други лидери од земјите членки на Алијансата.

Размената на коментари следува по тврдењето на Трамп од минатата недела дека Мелони постојано барала фотографирање со него за време на неодамнешниот самит на Г7, велејќи дека таа „повторно и повторно“ барала да се фотографираат. Мелони го отфрли тврдењето како „целосно измислено“, додавајќи: „Италија и јас никогаш не молиме.“

„Денес не сум антиамерикански настроена; вчера не клекнав. Јас сум личност што верува дека Западот е посилен обединет, која верува дека Италија е посилна во обединет Запад и работеше и продолжува да работи за ова.“

„Сепак, цврстите односи се темелат и врз искреност, а јас сум искрена личност“, изјави Мелони за италијанската телевизија Рете 4, пренесе италијанската новинска агенција Аднкронос.

Спорот го натера и италијанскиот министер за надворешни работи Антонио Тајани да ја откаже планираната посета на Вашингтон.

Медиумските извештаи велат дека тензиите меѓу Трамп и Мелони се зголемени во последните недели, меѓу другото и поради неподготвеноста на Италија да ги поддржи напорите на САД против Иран.