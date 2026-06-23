- „Парите и/или санкциите што ќе бидат деблокирани од американското Министерство за финансии одат на ескроу-сметка, контролирана од САД, а ќе се користат за купување храна и медицински материјали, исклучително од САД“

Трамп: Ослободените ирански средства ќе бидат искористени за купување американска стока - „Парите и/или санкциите што ќе бидат деблокирани од американското Министерство за финансии одат на ескроу-сметка, контролирана од САД, а ќе се користат за купување храна и медицински материјали, исклучително од САД“

Американскиот претседател Доналд Трамп денес изјави дека сите ирански средства ослободени од американското Министерство за финансии ќе бидат строго контролирани и ограничени на купување хуманитарни производи произведени во САД, јавува Анадолу.

„Парите и/или санкциите што ќе бидат деблокирани од американското Министерство за финансии одат на ескроу-сметка, контролирана од САД, а ќе се користат за купување храна и медицински материјали, исклучително од САД“, напиша Трамп на својата платформа за социјални мрежи Truth Social.

Тој истакна дека средствата ќе ги поддржат американските земјоделци преку извоз на пченка, пченица и соја, за кои тврди дека „очајно му се потребни“ на Иран поради „хуманитарната криза“.

Директивата следува по издавањето на привремена 60-дневна лиценца од страна на Министерството за финансии за продажба на иранска нафта како дел од новата рамка за нуклеарната програма.

Во посебна објава Трамп тврди дека рекордни 19 милиони барели нафта минале низ Ормускиот Теснец во вчера, тврдејќи дека цените „паѓаат“ и дека светот станува побезбеден.