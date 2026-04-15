- „Може да заврши на кој било начин, но мислам дека подобар e договор бидејќи тогаш тие може да се обноват. Тие навистина сега имаат поинаков режим. Без оглед на сѐ, ги отстранивме радикалите. Нив ги нема, повеќе не се со нас.“

„Трамп не размислува за продолжување на прекинот на огнот со Иран“ - „Може да заврши на кој било начин, но мислам дека подобар e договор бидејќи тогаш тие може да се обноват. Тие навистина сега имаат поинаков режим. Без оглед на сѐ, ги отстранивме радикалите. Нив ги нема, повеќе не се со нас.“

Американскиот претседател Доналд Трамп рече дека не размислува за продолжување на моменталниот прекин на огнот со Иран, јави новинарот на Еј-би-си њуз, Џонатан Карл, пренесува Анадолу.

Трамп не мисли дека ќе биде потребно продолжување, објави Карл на платформата на американската компанија за социјални медиуми X.

„Мислам дека ќе гледате неверојатни два дена“, рече Трамп. „Навистина го мислам тоа.“

Како што пишува Карл, Трамп посочил дека конфликтот може да заврши или преку договорено решение или преку воена акција што ќе ги елиминира капацитетите на Иран.

„Може да заврши на кој било начин, но мислам дека подобар e договор бидејќи тогаш тие може да се обноват. Тие навистина сега имаат поинаков режим. Без оглед на сѐ, ги отстранивме радикалите. Нив ги нема, повеќе не се со нас“, цитиран е Трамп.

Трамп го изјави ова во врска со неговата улога на глобалната сцена, истакна Карл.

„Да не бев претседател, светот ќе беше растргнат на парчиња“, нагласил Трамп.