- Повеќе од десетина извршни директори и високи претставници на компании ќе го придружуваат Трамп како дел од американската бизнис-делегација

Трамп лета за Кина со Маск и Јенсен Хуанг од „Нвидија“ во „Ер Форс Уан“ - Повеќе од десетина извршни директори и високи претставници на компании ќе го придружуваат Трамп како дел од американската бизнис-делегација

Извршниот директор на „Тесла“, Елон Маск, патува во Кина заедно со претседателот Доналд Трамп во „Ер Форс Уан“, изјави синоќа официјален претставник на Белата куќа, додека американскиот лидер се очекува да пристигне во Пекинг на средба со кинескиот претседател Си Ѓинпинг, пренесува Анадолу.

Водителот на „Фокс њуз“, Шон Ханити, исто така, е во авионот. Извршниот директор на „Нвидија“, Јенсен Хуанг, кој не беше на првичниот список на гости, се качи во авионот во последен момент за време на застанувањето за полнење гориво во Анкориџ, Алјаска, според соопштението на Белата куќа.

„Нвидија“ потврди дека Хуанг ќе се придружи на патувањето на Трамп во Кина, наведувајќи во соопштението дека „присуствува на средбата на покана на претседателот Трамп за да ги поддржи Америка и целите на администрацијата“.

Повеќе од десетина извршни директори и високи претставници на компании ќе го придружуваат Трамп како дел од американската бизнис-делегација.

Посетата, од 13 до 15 мај, е прва посета на американски претседател на Кина од 2017 година и првично беше планирана за април, пред да биде одложена поради војната на САД и Израел против Иран.

Се очекува трговијата, Тајван, војната со Иран и вештачката интелигенција да доминираат на агендата, при што претставници од двете страни поминаа месеци преговарајќи за деталите пред средбата.

Трамп прво ги објави своите планови за посета на Кина за време на неговата тет-а-тет средба со Си на самитот во Бусан во Јужна Кореја на 30 октомври.

Пекинг сигнализираше дека ќе даде приоритет на политиката на САД кон Тајван за време на разговорите, додека се очекува Трамп да даде приоритет на напредокот во трговијата и затворањето на Ормускиот Теснец.