Трамп го оцени самитот во Пекинг како позитивен, му упати покана на Си за посета

Самитот во Пекинг со кинескиот претседател Си Ѓинпинг беше „исклучително позитивен“, изјави денес претседателот на САД, Доналд Трамп, упатувајќи му покана на Си за посета во септември, јавува Анадолу.

„Ви благодарам уште еднаш, претседателе Си, за овој прекрасен пречек. Вечерва ми е чест да упатам покана до Вас и госпоѓа Пенг да нè посетите во Белата куќа на 24 септември и со нетрпение го очекуваме тоа“, изјави Трамп, мислејќи на првата дама на Кина, Пенг Лијуан.

Трамп ги даде овие коментари додека присуствуваше на државната вечера, наздравувајќи „за богатите и трајни врски меѓу американскиот и кинескиот народ“.

„Тоа е многу посебен однос. Сакам да ви се заблагодарам уште еднаш, ова беше неверојатен период. Ви благодарам, претседателе Си“, рече Трамп.

„Денес имавме особено позитивни и продуктивни разговори и состаноци со кинеската делегација, а оваа вечер е уште една скапоцена можност меѓу пријатели да дискутираме за дел од нештата за кои разговаравме денес, кои се добри и за Соединетите Американски Држави и за Кина, беше голема чест да се биде со Вас“, додаде тој.

Истакнувајќи дека односот меѓу американскиот и кинескиот народ датира уште од основањето на САД, Трамп му се заблагодари на Си за овој „величествен пречек“.

Двете земји имаат „многу заеднички нешта“, истакна американскиот претседател, посочувајќи ги вредностите на „напорната работа“, „храброста“ и „успехот“ и порача: „Светот е посебен свет кога двајцата сме обединети и заедно.“

Трамп е во тридневна државна посета на Кина, што е прва посета на актуелен американски претседател по девет години.